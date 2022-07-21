Balıkesir'de deprem: İstanbul'u da salladı
Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Yurt Haberleri 21.07.2022, 19:07
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: AA
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