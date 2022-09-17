Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı. 50 personelin, 22 yer aracı, 5 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, yangının kızılçam ormanında çıktığını söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Çevre illerden de takviye, hava unsuru istedik. Helikopter, uçak oralardan da yola çıktı. İnşallah kontrol edeceğiz. Yerleşim yerlerine yakın ama şu anda risk yok. Mehmetler Mahallesi şu anda risk altında değil ama tedbirliyiz. Arkadaşlar beklemedeler. Rüzgarın kuvvetine, yönüne göre tedbir alabiliriz ama şu anda ona ihtiyaç duymuyoruz."