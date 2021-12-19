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Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) öğleden sonra ve akşam seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağı açıklandı.

Yurt Haberleri 19.12.2021, 13:44
Bazı BUDO seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Bursa ile İstanbul arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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#BUDO
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