Bingöl'de deprem! AFAD açıklama yaptı

AFAD verilerine göre Bingöl ve çevre illerde hissedilen 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'de deprem! AFAD açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

AA

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 13:55
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