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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yurt Haberleri 06.11.2022, 16:39 06.11.2022, 16:43
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Otoyolun İstanbul istikametinde 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

#Bolu #otobüs
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