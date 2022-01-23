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Bolu Dağı'nda tır geçişi tamamen durduruldu

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın aksamaması için Bolu Dağı kesiminde D-100 kara yolunun İstanbul'un ardından Ankara yönünde de tırların geçişi yasaklandı.

Yurt Haberleri 23.01.2022, 13:28
Bolu Dağı'nda tır geçişi tamamen durduruldu

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Kaynaşlı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kaynaşlı mevkisinde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Ankara istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor.

Ekipler tarafından çevrilen tırlar, Anadolu Otoyolu ile yol güzergahlarında bulunan bekleme noktalarına yönlendiriliyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yaklaşık 2,5 saat önce Bolu Dağı'nın İstanbul yönünü tır geçişine kapatmıştı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı güzergahta, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

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#Bolu Dağı #tır geçişi
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hafif kar yağışlı
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