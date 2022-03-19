Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım durdu.

Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "İlk bilgilere göre can kaybı yok, yaralamalı bir trafik kazası. Yaralılar var, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay yerinden gelen görüntüler endişe yarattı. Tünel içerisinde birçok aracın birbirine girdiği, bazı vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görüldü.