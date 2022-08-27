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Bozcaada feribot hattında yoğunluk sebebiyle ek seferler konuldu

Mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Yurt Haberleri 27.08.2022, 10:14
Bozcaada feribot hattında yoğunluk sebebiyle ek seferler konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 18 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra yarın Geyikli'den Bozcaada'ya 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00 ve 21.30, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.00, 20.30, 21.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği duyuruldu.

#geyikli #Bozcaada
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