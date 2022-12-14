Bursa'da "Hz.Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs" konseri düzenlendi
Bursa'da "Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs" konseri gerçekleştirildi.
Yurt Haberleri 14.12.2022, 11:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından organize edilen "Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arûs" konserinde ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bahadır Yenişehirlioğlu "Mesnevîden Hikayeler" paylaştı.
Etkinliğin ikinci yarısında Galata Mevlevihane semazenleri, sanatçı Noyan Bükülen'in seslendirdiği naad ile gösterilerini gerçekleştirdi.
Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bahadır Yenişehirlioğlu'na çiçek takdim etti.
Günün Anketi Tümü