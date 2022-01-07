Çalıntı araçlara sahte parayla yakıt almışlar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent merkezindeki akaryakıt istasyonlarında sahte parayla yakıt alınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma ve incelemelerin ardından çalıntı iki araca yakıt alarak piyasaya sahte para süren 2 şüpheliyi tespit etti.

Adreslerine yapılan operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.