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Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyünün tamamı ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.  

Yurt Haberleri 30.03.2021, 11:53
Çanakkale'de 2 köyde karantina kararı alındı

Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, kentteki Kovid-19 vaka yayılımını engellemek için alınacak önlemler görüşüldü. 

Bu kapsamda, Kayadere köyü ile Kumkale köyünün Şehitler mevkisinde vaka sayısındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Çeşitli tedbirlerin alındığı köylere giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklandı.

Karantina uygulanan yerlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

AA

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#çanakkale
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