Cani baba cezaevine gönderildi
Önceki gün Balıkesir Edremit'te oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yurt Haberleri 10.04.2022, 15:59
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı oğlu Barış Y'yi (32) öldüren baba Murat Y, (58) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adalet Sarayına getirildi.
Şüpheli Murat Y, gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" şeklindeki sorularına "Çok pişmanım" yanıtını verdi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat Y. (58) ile oğlu Barış Y. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Murat Y'nin satırla vurduğu oğlu Barış Y, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Murat Y, polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alınmıştı.
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