Çatıdan düşen kar otomobili hurdaya çevirdi, sürücü yaralandı

Engin Karabulut idaresindeki 06 HNB 09 plakalı otomobil, Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde seyir halindeyken üzerine kar kütlesi düştü.

Kazada hasar gören otomobildeki sürücü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karabulut'un genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçede ayrıca çatılardan ev ve iş yerleri önüne dökülen kar ve buz kütleleri, vatandaşlar ile belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye ekipleri, bu kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.