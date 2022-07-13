Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 13.07.2022, 14:30
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter. 15 arozöz , 4 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor
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