Çeşme'de makilik yangını
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yurt Haberleri 18.09.2022, 16:39
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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