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Çeşme'de makilik yangını

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yurt Haberleri 18.09.2022, 16:39
Çeşme'de makilik yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

#çeşme
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