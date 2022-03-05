Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolu açıldı
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolunda 8 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşım sağlandı.
Yurt Haberleri 05.03.2022, 14:11
Kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya dün çığ düşmesi nedeniyle söz konusu güzergah trafiğe kapatıldı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol araç geçişine açıldı.
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hafif yağmur
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