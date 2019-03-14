Cizre'nin tek demirci dükkanından özel bıçaklar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde demiri işleyerek bıçak, balta, tahra, orak ve keser gibi ürünleri yapan 63 yaşındaki Reşit ve 45 yaşındaki kardeşi Nihat Demirci, dede mesleğini 50 metrekarelik dükkanda yaşatıyor.

Cizre ilçesinde Dağkapı Mahallesinde yer alan tarihi Hisar Sokağında 50 metrekarelik dükkanda dede mesleğini sürdüren ve yörede "Demirciler ailesi" olarak tanınan Demirci kardeşler, demiri işleyerek bıçak, balta, tahra, orak ve keser gibi ürünler yapıyor. Dededen babaya, babadan da kendilerine miras kalan mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşayan Reşit ve Nihat Demirci, geçmiş yıllara göre işleri azalsa da halen ekmeklerini bu meslekten kazanıyor.

Reşit Demirci, işlerini severek yaptıklarını söyleyen Reşit Demirci, kardeşi ile dede mesleğini yıllardır sürdürdüklerini belirtiyor.

İlkokulun ardından hemen bu işe çırak olarak başladığını, geçmiş yıllarda Hisar Sokağında 9 demirci dükkanının bulunduğunu anımsatan Demirci, şimdi ise sadece sokakta bu mesleği sadece kendilerinin sürdürdüğünü belirtti. Köyden kente artan göçle demire olan talebin azaldığını ifade eden Demirci, demircilik mesleğinin gelişen teknolojiyle birlikte bitme noktasına geldiğini anlattı.

Çırak bulmakta zorluk çektiğini aktaran Demirci, şöyle konuştu:

"Bizim mesleğimiz köylere bağlıdır. Köylerden ürettiğimiz demir aletlerine talep olmadığı için mesleğimize ilgi de azalıyor. Şehre göç eden bir köylü orağa ve tahraya hiçbir zaman ihtiyaç duymaz. İlgi azalsa da bu işi yapacağım. Dedemizden miras kalan mesleğimizi ölene kadar sürdüreceğim."

Dededen miras kalma demircilik mesleğini devam ettirmek istediklerini belirten Nihat Demirci de, mesleğin ekmek kazanma kapısı olmaktan çıktığını dile getirdi.

Demirci, "Bu mesleği yapıyorum ama sürdürmek çok zor. Bu meslek ekmek kazancı olmaktan çıktı. Çok zor geçiniyoruz. Bizden sonra devam eder mi bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Esnaf Kerem Gün ise Demirci kardeşlerin yıllardır bu mesleği sürdürdüğünü anlatarak, "Cizre'nin tek demirci dükkanı onlara ait. Burası da kapansa artık gidecek bir dükkan kalmayacak." diye konuştu.