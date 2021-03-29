Çöken yolda çalışmalar sürüyor

Düzce Valisi Cevdet Ayay, heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda servis yolu yapımının devam ettiğini söyledi.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Buna bağlı olarak yolun göçen kısmının hemen bitişiğinde ekipler tali yol oluşturarak ulaşıma açılması için çaba veriyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an yolun kapalı olduğunu ve çeşitli yollardan Akçakoca ve Zonguldak'a gidiş sağlandığını belirtti.

Bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmalarını arttırdığına vurgu yapan Atay, "Yağmur yağmasına rağmen ara vermeden çalışmalar sürüyor. Biz de yapılan ve yapılacak olan çalışmaları sıkı takip ediyoruz. Düzce Valiliği olarak Karayolları ekiplerine ve kendi alt kollarımızda çalışan kademelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. İlk hedefimiz hızlı bir şekilde servis yolunun yapılması." diye konuştu.

Ekiplerin kısa sürede servis yolunu tamamlayacağını söylediğini anlatan Vali Atay, "Karayolları yetkilileri ile görüştüğümüzde bu işin çok hızlı olacağını ve yolu en sağlam şekilde yapacaklarını söylediler. Dolayısıyla biz onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

AA