Çöp evden çocuk çıktı

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açtı. Mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirdi.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvuruldu.

Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde buldu.

Vücudunda yaralar oluşan, saçları ve tırnakları uzamış haldeki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırma sonucunda çocuğun annesinin, bazı suçlardan aranan Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlendi.

Y.A'nın oğlu için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan çocuk, savcılığın talimatıyla annesine teslim edilerek yaşadığı Antalya'ya götürüldü.

Kamuran Pınar A. ile kızı E.Z.A (16), Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

"Çocuğun durumu çok kötüydü"

Apartmanın karşısındaki iş yerinde çalışan Gülsen Yumuşak, AA muhabirine, şüpheli anne ve kızı tanımadığını, iki yıldır balkona çıktıkları sırada gördüğünü, evde bulunan çocuktan bilgisi olmadığını anlattı.

Kirayı uzun süre ödemedikleri için avukat tarafından icra takibi başlatıldığını dile getiren Yumuşak, şöyle konuştu:

"13 ay kira ödemediler. En sonunda perşembe günüydü sanırım, polis ve icra memurları vasıtasıyla gelip kapının kilidi değiştirildi. Bir baktık o zaman çöp ev olduğunu gördük. Ondan sonra kilit değiştirildi, camlar açıldı. Avukat gitti, icra memurları gitti. Ben ertesi sabah işe geldiğimde camın kapalı olduğunu gördüm. Hemen avukatı aradım. Polis geldi kiracı da içerideymiş bu sefer. Ondan sonra polis nezaretiyle birlikte tekrar kapı çilingirlerle birlikte değiştirildi. O kapalı odaya girilmedi hiçbir zaman. Ondan sonra kadını da polis aldı götürdü."

Yumuşak, sonrasında avukatla evi temizletmek için görüştüklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En sonunda saat 18.30 gibi zabıta, temizlik firması ve daha sonra polis geliyor. Tekrar kapı açılıyor, içeri giriliyor ve o arada da kapalı olan kapıyı kırıyor çöpü temizleyecek olan kişi. Orada çocuk görünüyor. Avukat trafiğe takıldı, gelemedi. Onu aradım, 'Bir çocuk çıktı, acil olarak gelmen lazım' dedim. O gelirken ben 112'yi aradım. 112 sorular sordu. Bizim iki arkadaşımız oradaydı çocukla sohbet ediyorlardı. O arada avukat bey de geldi. Çocuğu çıkarttılar."

Sonrasında çocuğu gördüklerini ifade eden Yumuşak, "Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta. 'Çekmeyin' dedi çünkü ambulansa binerken fotoğrafı çekilecekti. Konuşabildi yani." diye konuştu.

Yumuşak, kiracı ödeme yapmadığı için ev sahibinin su ve elektriği kestirdiğini, olaydan önce son olarak kadının camiden bidonla eve su taşıdığını gördüğünü sözlerine ekledi.