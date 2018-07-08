Çorlu’da tren kazası: 10 ölü, 73 yaralı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş 10 kişinin hayatını kaybettiğin, 73 kişinin yaralı olduğunu belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı Tekirdağ’daki tren kazasının nedenini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ‘daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

Kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiği, yaralılara gerekli müdahalelerin hızla yapıldığı kaydedildi.

İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının koordineli şekilde çalışmalara başladığının vurgulandığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardığı bildirildi.

Açıklamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı’dan hareket ettiği, Alpullu’dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

Erdoğan kaza hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı.

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

“Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ’daki tren kazası nedeniyle ilgili tüm birimlerin tahliye işlemleri için seferber edildiğini bildirdi.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Tekirdağ’daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, “Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi.” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım kaza hakkında bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’dan bilgi aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler anbean takip edilmektedir.”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan taziye mesajı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ’da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bozdağ, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Sağlık Bakanı Demircan Tekirdağ’a gidiyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gidiyor.

Özel bir uçakla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gidecek Demircan, daha sonra helikopterle kaza bölgesine geçecek.

Burada incelemelerde bulunacak Demircan’ın, daha sonra olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Demircan’a, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş de eşlik ediyor.

Tekirdağ Valisinden açıklama

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz. Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak.” dedi.

TSK’dan bölgeye helikopter

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ’daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

Türk Kızılayı bölgeye 304 ünite kan gönderdi

Türk Kızılayı tarafından, Tekirdağ’daki tren kazasında yaralananlar için bölgeye ilk etapta 304 ünite kan gönderildiği ve ihtiyaçları karşılamak üzere tedbirler alındığı belirtildi.

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihtiyaçları karşılamak üzere tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

İBB tarafından bölgeye 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazası bölgesine 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli sevk edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla kazaya ilişkin İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Kaza bölgesine ilk etapta 6 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderildi .

İstanbul İtfaiyesi kaza bölgesine kurtarıcı araçları ile 2 aydınlatma kulesi de sevk etti. Öte yandan, 11 itfaiye aracı da kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Açıklamada ayrıca, “İstanbul İtfaiyesi 6X6 kurtarma araçları kaza bölgesinde çalışmalara başladı. İBB Yol Bakım’dan 2 kurtarıcı vinç, paletli iş makinesi, lastikli loder, mazot tankeri, 10 personel Çorlu tren kazası bölgesine intikal etmektedirler.” denildi.

Çorlu Belediyesi tren kazasıyla ilgili kan anonsu yaptı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili belediye kan anonsu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 22:20