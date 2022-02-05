Çorum'da ölümlü kaza

Murat Ustabaş'ın kullandığı gıda maddesi yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Sıklık mevkisindeki rampada arızalanınca sürücüsü yolda durarak soruna bakmak için araçtan indi.

Bu sırada geriye kayan tır, önce arkadan gelen Kemal Çalışkan'ın kullandığı 66 LP 131 plakalı otomobile, sonra refüjdeki bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada otomobilde bulunan Yaşar Coşar ve Onur Eker de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışkan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaza nedeniyle trafik polisleri, güzergahtaki kavşaklarda tedbir alarak araç yoğunluğuna göre ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolunun Samsun yönü ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.