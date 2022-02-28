Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades 59,82 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 138,57 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 09.38'dde meydana gelen deprem, 7,34 kilometre derinlikte oldu.