Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Yunanistan Cyclades ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 28.02.2022, 10:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Cyclades 59,82 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 138,57 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 09.38'dde meydana gelen deprem, 7,34 kilometre derinlikte oldu.
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parçalı bulutlu
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