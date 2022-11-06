Demir tozu yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesinde devrilen demir tozu yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yurt Haberleri 06.11.2022, 15:58
Aziz Kaleci idaresindeki 06 COK 427 plakalı demir tozu yüklü tır, Erzurum-Oltu kara yolundaki Yayla Geçidi bölgesinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, sağlık ekiplerince Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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