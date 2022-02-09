Dev dalgalar sahildeki kafeye zarar verdi

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgarla birlikte 5 metreyi bulan dalgalar, ilçenin sahil şeridinde hasar oluşturdu. Kıyıdaki istinat duvarını aşan dalgalar deniz kenarındaki kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini dağıttı.

Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktadaysa derin göçükler meydana geldi. Belediye ekipleri kullanılamaz haldeki kafenin çevresi ile göçen yerlerde güvenlik önlemleri aldı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AA muhabirine, Karadeniz'in son yıllarda ilçeleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığına dikkati çekti.

Denizin önüne hiçbir gücün geçemediğini aktaran Demir, "Sahilde ne yaparsak yapalım, ilk fırtınada denize karışıyor ve her defasında oluşan hasarın daha ağırı meydana geliyor. Bu noktada ilçemizin mutlak suretle sahil tahkimatı projesine ihtiyacı var. Eğer sahil tahkimatı projesi yapılmazsa Karadeniz her geçen gün Çatalzeytin'i almaya devam edecek. Bu noktada bizi kurtaracak olan yatırım sahil tahkimatıdır." diye konuştu.