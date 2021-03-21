Down sendromlu genç itfaiye eri oldu

Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla hazırlanan itfaiye ekipleri, konuk ettikleri Ramazan Ünlü (19) ile göreve çıktı.

Senaryo gereği yangın alarmının ardından özel kıyafetleri giyen down sendromlu genç, itfaiye aracıyla şehirde tur atıp İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde yakılan ateşi söndürdü.

İtfaiye erlerinin kullandığı alet ve teçhizatlarla ilgili bilgi verilen Ünlü'ye görevinin ardından Başkan Savran tarafından başarı madalyası ve hediye takdim edildi.

Görev arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ünlü, gazetecilere, hayaline kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Savran da özel insanların topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ramazan'ın hayali varmış ve burada çok da başarılı oldu." diye konuştu.

Ünlü'nün öğretmeni Tarkan Güney ise zaman zaman sosyal aktiviteler için okul dışına çıktıklarında, kendisine her fırsatta itfaiyeci olmak istediğini söyleyen öğrencisi için gösterilen duyarlılık dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğin, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü"nde yapılmasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Güney, "Belediye Başkanımız ve itfaiye personeli ricamızı kırmadı. Çok güzel bir organizasyon yapıldı. Ramazan'ı çok mutlu ettiler." dedi.

İtfaiye personeli Abdullah Yalçın da sık sık aralarında görmek istedikleri Ünlü'nün de artık gönüllü bir itfaiye eri olduğunu kaydetti.

AA