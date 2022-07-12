Edirne'de orman yangını paniği

Yıldırım Bayezid Mahallesi Kapıkule Sınır Kapısı istikameti Çaytepe bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri, bu mevkideki bir siteye gelmeden kontrol altına aldı.

Yangın, tanker, arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek söndürüldü.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgedeki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.

Yıldırım Bayezid Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı.

Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda hayvanların da büyük zarar görebileceğini belirterek, "Yangın haberini aldıktan sonra orman ekiplerimiz ve itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Edirne'miz için büyük bir facia önlenmiş oldu. " dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.