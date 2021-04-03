Erzincan'da bir köy ile mahalleye karantina

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin Toki Konutları karantinaya alındı.

Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 günlük olarak açıklandı.

AA