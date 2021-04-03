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Erzincan'da bir köy ile mahalleye karantina

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Yurt Haberleri 03.04.2021, 13:25
Erzincan'da bir köy ile mahalleye karantina

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin Toki Konutları karantinaya alındı.

Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 günlük olarak açıklandı.

AA

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#erzincan
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