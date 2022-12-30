Eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 30.12.2022, 16:31 30.12.2022, 16:58
Alınan bilgiye göre, akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Sinan Ateş'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
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