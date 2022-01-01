Feci kazada 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobille gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Sümeyra Ergün ve Ceyda Uğurlu ile torunu Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Nuri Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.

Ergün ailesinin, kızlarının kent merkezindeki evinde yeni yılı kutladıkları ve Yeşiltepe beldesindeki evlerine gittikleri öğrenildi.

Öte yandan cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesine getirildi.

Ulu Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığına gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.