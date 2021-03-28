Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Plana göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle yapılacak, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek.

Yatırım fonları ancak OGG'ye dahil olarak ihalede yer alabilecek. OGG, sadece yatırım fonlarından oluşamayacak ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya OGG'ye dahil olarak ihalede bulunabilecek.