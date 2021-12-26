Festival soğuk dinlemedi

Sivas Belediyesince organize edilen festivalin son gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen halk oyunları gösterileri ile çeşitli spor etkinlikleri beğeniyle izlendi.

Dondurucu soğuğa rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantları da gezdi.

Öte yandan ziyaretçiler, meydanın çeşitli kısımlarına konulan varillerde yakılan ateşlerin etrafında ısınmaya çalıştı.

Festivaldeki etkinlikleri izlemeye gelen ziyaretçilerden Murat Adil, "Festival hava soğuk olmasına rağmen etkinliklerle çok sıcak geçiyor. Katılım da yoğun. Biz bu kadar katılım olacağını düşünmüyorduk ama soğuğa rağmen herkes meydanı doldurdu. Ayrıca meydanda halkın ısınması için varil içerisinde ateş de yakılmış. Biraz burada ısındıktan sonra festivali izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Festivalin kapanışında akşam saatlerinde sanatçı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.