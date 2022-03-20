Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.
Yurt Haberleri 20.03.2022, 16:06
Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.
Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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