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Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.

Yurt Haberleri 20.03.2022, 16:06
Fethiye'deki orman yangını söndürüldü

Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.

Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

#Fethiye #orman yangını
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