Fındık yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken yanan fındık ve fındık ezmesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Yurt Haberleri 06.11.2022, 15:50
Metin D. idaresindeki 61 K 0637 plakalı fındık ve fındık ezmesi yüklü tır, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eskipazar Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, tır ve dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
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