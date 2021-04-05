Gaziantep - Erbil arası seferler başlıyor

Gaziantep ile Irak'ın Erbil kenti arasında 15 Mayıs'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.

THY plana göre; 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.

AA