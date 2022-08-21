Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren 7 kişi toprağa verildi

Sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Adbullah Kütük ve Halil Özden'in cenazeleri Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) cenazeleri ise Şehreküstü İtfaiyesi'ndeki törenin ardından Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakiboğlu Camisi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlardan Hacı Mehmet Özsoy'un cenazesi de aynı camiye getirildi.

Buradaki törene, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, meslektaşları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, BBP genel başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer yetkililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı namazın ardından cenazeler asri mezarlıkta toprağa verildi.

Törende, yaşamını yitirenlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. İtfaiyeci Mehmet Polat'ın kızı Eylül tabuta sarılarak "Sen beni çok sevdin, aşkım babam. Hadi yine kalk ve çiçeğim de bana" diye ağladı.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.