Gölcük Tabiat Parkı kısıtlama nedeniyle sessiz

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden bir olan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkında sakinlik hakim.

Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin tercih ettiği kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı.

Tabiat parkında sadece sokak hayvanları ile görevlilerin olduğu görüldü.

AA