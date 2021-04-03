Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Yurt Haberleri 03.04.2021, 18:29
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karaer Mahallesi Valibey Sokak'taki Özdemir Apartmanı için pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.
Apartmanda kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren uygulanacak karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak.
AA
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