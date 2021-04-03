Gümüşhane'de bir apartman karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Karaer Mahallesi Valibey Sokak'taki Özdemir Apartmanı için pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle karantina kararı aldı.

Apartmanda kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren uygulanacak karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli işlem yapılacak.

AA