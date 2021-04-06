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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Yurt Haberleri 06.04.2021, 15:22
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ballıca köyünde pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyde bugün saat 15.00'ten itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

AA

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#Gümüşhane
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