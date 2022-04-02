Hacıbey Çayı'na düşen asker için arama çalışmaları devam ediyor

İlçeden geçen Hacıbey Çayı'na düşerek gözden kaybolan Samanlı Hudut Birliği'nde görevli asteğmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Van ve Erzurum'dan gelen AFAD ile emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bağlı dalgıç ve arama kurtarma ekipleri ile Hakkari'deki AFAD arama kurtarma ve UMKE ekipleri, çayın geçtiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarında ekiplere asker ve güvenlik korucuları da destek veriyor.