Hasta ziyaretinde silahlı kavga çıktı: 3 yaralı
Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yurt Haberleri 30.01.2022, 17:14
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Haliliye Ek Binası'nda tedavi gören yakınlarını görmeye gelen husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek hastane bahçesinde silahla kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, İ.H.Z ve M.K. pompalı tüfekle yaralandı.
Yaralılar, hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kavga nedeniyle bir otomobilde zarar meydana geldi.
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