banner39

banner35

Hasta ziyaretinde silahlı kavga çıktı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yurt Haberleri 30.01.2022, 17:14
Hasta ziyaretinde silahlı kavga çıktı: 3 yaralı

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Haliliye Ek Binası'nda tedavi gören yakınlarını görmeye gelen husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek hastane bahçesinde silahla kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, İ.H.Z ve M.K. pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga nedeniyle bir otomobilde zarar meydana geldi.

banner53
#Şanlıurfa #silahlı kavga
Yorumlar (0)
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?