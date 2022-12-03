Hatay'da bir otomobilde 202 ruhsatsız tabanca yakalandı
Antakya ilçesinde bir otomobilde 202 ruhsatsız tabanca ile 400 fişek ve çok sayıda faturasız ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 03.12.2022, 15:21
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurdu.
Araçtaki aramada 202 ruhsatsız tabanca, 400 fişek, faturasız 4 bin 160 tablet ve 366 kutu ilaç ele geçirildi.
Polis araçta bulunan M.E. ve E.S'yi gözaltına aldı.
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