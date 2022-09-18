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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yurt Haberleri 18.09.2022, 14:37
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda 68 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan T.K. ve F.M. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Hatay
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