Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yurt Haberleri 18.09.2022, 14:37
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda 68 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan T.K. ve F.M. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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