Heyelanda çöken yol ulaşıma açıldı
Heyelana bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafiğe açıldı.
Yurt Haberleri 05.04.2021, 11:43
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda Karayolları ekiplerince başlatılan alternatif yol çalışması sona erdi.
Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasıyla 10 gündür kapalı kalan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı.
Yolun çöken kısmında, ekiplerin çalışması sürüyor.
AA
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