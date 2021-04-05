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Heyelanda çöken yol ulaşıma açıldı

Heyelana bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafiğe açıldı.

Yurt Haberleri 05.04.2021, 11:43
Heyelanda çöken yol ulaşıma açıldı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda Karayolları ekiplerince başlatılan alternatif yol çalışması sona erdi.

Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasıyla 10 gündür kapalı kalan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı.

Yolun çöken kısmında, ekiplerin çalışması sürüyor.

AA

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#heyelan
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