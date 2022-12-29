Iğdır'da zırhlı araç devrildi, 12 asker yaralandı
5. Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, Karakoyunlu ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yurt Haberleri 29.12.2022, 12:11
Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 12 asker tedavi altına alındı.
5. Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, Karakoyunlu ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki 12 asker, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerden 11'inin hafif yaralı olduğu öğrenildi.
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