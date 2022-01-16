İhtiyaç sahibi ailelerin evleri, Birleşmiş Milletler desteğiyle tamir ediliyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, IOM tarafından sağlanan kaynak ve Sosyal Hizmetler Dairesi katkılarıyla, yerel vatandaşlar ile göçmen topluluk üyesi ihtiyaç sahibi ailelerin, fiziki yapısı kötü olan evleri yenileniyor.

Belediye ekipleri, IOM yetkilileriyle yürüttükleri saha çalışmalarında, ihtiyaç önceliğine göre 70 ev belirledi.

Proje kapsamında ekipler, evlerin tadilatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sosyal hizmetler uzmanı Yusuf Yazgı, projeye dezavantajlı ailelerin evlerini dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Evi yenilenen vatandaşlardan Şaban Tuluk da 14 Ağustos'ta meydana gelen yangın nedeniyle evinin zarar gördüğünü belirterek, "50 yıllık birikimim gitti. İçinde paralarım, manevi eşyalarım vardı. Hiçbir şey kalmadı, tamamen yandı. Keşif yaptılar. 'Elektrik ile sıvayı biz yapalım' dediler. Sağ olsunlar ilgilendiler. Teşekkür ederim." diye konuştu.