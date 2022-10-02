İş yerinde yangın paniği
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yurt Haberleri 02.10.2022, 10:19
Vatan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı et deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin önündeki hafif ticari araca da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, Bursagaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde hasar oluştu.
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