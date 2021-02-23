İSMEK'ten şoförelere eğitim

İSMEK, Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş., Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji ve Araştırma Merkezi (UGETAM) ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) işbirliğiyle 58 şoför adayına eğitim düzenledi. “İstanbul Ulaşım Erguvan Otobüs İşletmecileri Şoför Eğitim Programı” başlığıyla düzenlenen beş günlük eğitimin ilk bölümünde kişisel gelişim, iletişim ve ilk yardım uygulamaları konuları üzerine konuşuldu. Eğitim dizisinin konuşmacıları arasında İSMEK öğretmenlerinden Kişisel Gelişim Uzman Öğretmeni Ümit Deniz, İletişim- Liderlik Eğitimi Öğretmeni Derya Topcuoğlu ve İlk Yardım-Hasta Kabul İşlemleri Öğretmeni Sevim Turan vardı. Beş gün sürecek eğitimin sonunda şoför adaylarına Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı sertifika ve İSMEK katılım sertifikası verilecek.

İletişim kurma, kişisel motivasyonu sağlama teknikleri başlıklarını ele alan İSMEK İletişim ve Liderlik Eğitimi Öğretmeni Derya Topcuoğlu etkili iletişimin kazanımları üzerine konuştu. Etkili iletişimde anlamak, anlatmak ve anlaşmayı sağlayan “3A Tekniği”ne değinen Topcuoğlu, kötü iletişimin müşteri, güven, para, zaman ve sağlık gibi kayıplara yol açacağına dikkat çekti. İletişimin iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, duygu, düşünce ve bilgi paylaşımına dayalı gerekli bir ilişki olduğuna değinen Topcuoğlu, bunun aslında insanların kendisini tanıması ve yönetmesi anlamına da geldiğini söyledi.

Yolcu Profili de Beklentiler de Değişti

Konuşmasında toplumu farklı kuşaklar olarak ele almak gerektiğini belirten İSMEK Kişisel Gelişim Uzman Öğretmeni Ümit Deniz, her kuşağın hizmet beklentisinin de aynı oranda farklılaştığına dikkat çekti. Deniz dünün yolcularının çoğunlukla hizmete zor erişebilen, fazla beklentisi olmayan, aldığı ürün veya hizmeti sorgulamadan memnun olan halktan oluşurken, bugünün müşterilerinin özel hizmet bekleyen, karşılaştırabilen, yenilik peşinde, hızlı yaşaması gereken, aceleci, sabırsız gibi nitelikler taşıdığına değindi. Dolayısıyla bu durumu özümseyip ona göre davranış geliştirmek gerektiğini belirtti.

Şoför adaylarını sahneye alan Deniz, drama ve tiyatro temelli uygulamalarla şoförlerin mesleklerinde karşılaştıkları günlük iletişim problemleri üzerinde durarak, doğaçlama ve canlandırma tekniğiyle iletişim becerilerinin artırılması üzerine çalışmalar yaptı.

Acil Durumlarda Sağlık Müdahaleleri

İlk yardım eğitimi başlıkları arasında öncelikli olarak olay yeri ve hasta-yaralı değerlendirilmesi konusuna değinen İSMEK İlk Yardım ve Hasta Kabul İşlemleri Öğretmeni Sevim Turan, kritik durumlarda kişilerin hayata dönmesini sağlayacak “temel yaşam desteği” konusu üzerinde durdu. Turan, solunum problemi yaşayan kimsenin havayolunu açma ve kalbin durduğu koşullarda yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini sağlama yöntemlerini uygulamalı biçimde aktardı. Doğru kalp masajı tekniklerine dikkat çeken Sevim Turan, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, yaralanmalar, kesik ve uzuv kopmaları, kırık-çıkıklar, turnike uygulama koşulları, yanıklar gibi konu başlıklarını ele alarak yapılması gereken acil müdahaleleri anlattı.

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