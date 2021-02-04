İstanbul'un nüfusu ilk kez düştü

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmaya devam etti. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836'sının erkek, 7 milyon 711 bin 616'sının ise kadın olduğu görüldü.

Yıllara göre nüfusa bakıldığında, 2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdiği belirlendi. 2000 yılında 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" (ADNKS) ile hesaplandığı 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye, 2013'te 14 milyon 160 bin 467'ye, 2019'da ise 15 milyon 519 bin 267'ye yükseldi.