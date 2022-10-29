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İzmir'de bir kamyonda 203 kilo 950 gram esrar yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yurt Haberleri 29.10.2022, 10:51
İzmir'de bir kamyonda 203 kilo 950 gram esrar yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 203 kilo 950 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.M, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

#İzmir
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