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İzmir'de panelvan devrildi: 11 yaralı

Ödemiş'te panelvanın yol kenarına devrilmesi sonucu 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yurt Haberleri 17.04.2022, 16:14
İzmir'de panelvan devrildi: 11 yaralı

Balabanlı Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Fatih Günaydın (23) yönetimindeki 06 BE 433 plakalı panelvan yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişiden 4'ü Tire Devlet Hastanesi'ne, sürücünün de aralarında bulunduğu 7'si ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#İzmir #kaza #panelvan
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